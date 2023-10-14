Булыкин: плохая игра с Кенией перечеркнёт хорошие моменты из игры с Камеруном

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче сборной России с командой Кении.

«Хотелось бы, чтобы вышел сначала боевой состав, решил все вопросы, а потом уже можно смотреть ближайший резерв, потому что если плохо сыграем с этой сборной, то это перечеркнёт все положительные моменты, что были во вчерашней игре», — приводит слова Булыкина «Спорт день за днём».

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина с командой Камеруна завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт 16 октября. Соперником России станет команда Кении.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда хочет провести матчи с бразильцами.