Соболев рассказал, как отличаются требования в «Спартаке» и сборной России

Нападающий сборной России и «Спартака» Александр Соболев сравнил требования в тренировочном процессе.

«Сильно ли отличаются требования в «Спартаке» и сборной, подготовка? Отличия будут и есть в любой команде, у любого тренера. Но не скажу, что отличается сильно. Самое главное — самоотдача, работа. Понятно, что есть отличающиеся нюансы и в тактике», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина с командой Камеруна завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт 16 октября. Соперником России станет команды Кении.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда хочет провести матчи с бразильцами.