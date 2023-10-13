Кафанов: Хайкин — кандидат в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о игре вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина.

«Слежу за успехами Никиты, разговаривали с ним. Они сейчас проиграли «Брюгге», но он выглядит хорошо. Всё нормально. Мы рассматривали его на этот сбор, но там есть другие причины. Он кандидат в сборную, больше ничего сказать не могу», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к «Будё-Глимт» в 2019 году. Хайкин провёл за норвежскую команду 120 матчей во всех турнирах, пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл на ноль.

В марте Хайкин из английского «Бристоля» вернулся в «Будё-Глимт». Российский вратарь подписал контракт до лета 2026 года.

Ранее Кафанов высказал мнение, что Матвей Сафонов заслуживает быть основным голкипером национальной команды.