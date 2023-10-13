Tuttomercatoweb: «Ювентус» просматривал Сперцяна на матче Армении с Латвией, «Лацио» — Тикнизяна

Скауты «Ювентуса» и «Лацио» просматривали футболистов сборной Армении Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна.

Как сообщает Tuttomercatoweb, скауты просматривали футболистов во время матча отборочного этапа чемпионата Европы Армении против Латвии.

Полузащитник «Краснодара» Сперцян в сезоне-2023/24 в 13 матчах во всех турнирах забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

24-летний Тикнизян подписал контракт с железнодорожниками в августе 2021 года. Всего за команду в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги он провёл 15 матчей, забил пять мячей и отличился тремя результативными передачами.

Ранее Сперцян прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.