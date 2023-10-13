Соболев: сборная Камеруна — мощная команда, уровень чувствуется

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о товарищеском матче с Камеруном.

«Соперник играл на чемпионате мира, уровень чувствуется. Да, у них не было двух‑трёх игроков и серьёзных ребят, но это мощная команда, которая хорошо бежит. Давно таких матчей у нас не было», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина с командой Камеруна завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда хочет провести матчи с бразильцами.