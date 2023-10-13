«Матч ТВ»: WADA обратится в CAS после уведомления РУСАДА о несогласии с условиями восстановления

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после получения уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с заявлением.

По информации «Матч ТВ», в ближайшее время WADA подаст иск в CAS, действуя в рамках п. 9.4.1 Всемирного антидопингового кодекса. Спор будет урегулирован палатой обычного арбитража CAS в соответствии с кодексом спортивного арбитража и международным стандартом по соответствию кодексу.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах.