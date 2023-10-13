Кобелев: переход в Азию откинет Россию на сто лет назад

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

«Надо ли нам в связи с очередной новой реальностью задуматься над переходом в Азию? Переход в Азию откинет нас на сто лет назад. Нам ни в коем случае нельзя дёргаться», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

УЕФА 26 сентября допустил юниорские сборные России (игроки не старше 17 лет) к международным соревнованиям. Позже стало известно, что Нильссон был среди тех, кто поддержал идею частичного снятия санкций. Из-за разгоревшегося скандала в Швеции чиновник подал в отставку с поста президента SvFF.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее первый вице-президент УЕФА швед Карл-Эрик Нильссон заявил, что вряд ли стоит ожидать скорого снятия санкций с России.