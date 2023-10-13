Карсаков: надеюсь, Чалов будет забивать за сборную и ЦСКА ещё больше

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался об игре нападающего сборной России Фёдора Чалова в матче с Камеруном.

«Очень рад за Чалова. Гол получился красивым — прекрасная первая передача Пиняева, он хорошо ударил, но вратарь хорошо сыграл. Порадовало, что Фёдор не выключился и забил вторым касанием. Надеюсь, что будет забивать за сборную и ЦСКА ещё больше», — цитирует Карсакова «Чемпионат».

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина с командой Камеруна завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда хочет провести матчи с бразильцами.