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Президент Узбекистана предложил возобновить футбольный Кубок Содружества

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вынес предложение о возобновлении футбольного турнира «Кубок Содружества».
Президент Узбекистана предложил возобновить футбольный Кубок Содружества
  • Gettyimages.ru

«Предлагаю возобновить футбольный турнир «Кубок Содружества» и провести очередные встречи наших молодёжных команд в Узбекистане», — приводит слова Мирзиёева пресс-служба президента.

Турнир, существовавший с 1993 года, изначально был задуман как Кубок чемпионов стран бывшего СССР. Однако с 2012 года формат был изменён, и в нём стали участвовать молодёжные и юношеские сборные.

Самым титулованным клубом за всё время проведения турнира стал московский «Спартак», выигравший шесть трофеев. 

Последний раз турнир проводился в 2016 году, его победителем стала молодёжная сборная России. 

Ранее молодёжная сборная России по футболу выиграла у Бразилии в товарищеском матче.

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