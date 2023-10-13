Президент Узбекистана предложил возобновить футбольный Кубок Содружества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вынес предложение о возобновлении футбольного турнира «Кубок Содружества».

«Предлагаю возобновить футбольный турнир «Кубок Содружества» и провести очередные встречи наших молодёжных команд в Узбекистане», — приводит слова Мирзиёева пресс-служба президента.

Турнир, существовавший с 1993 года, изначально был задуман как Кубок чемпионов стран бывшего СССР. Однако с 2012 года формат был изменён, и в нём стали участвовать молодёжные и юношеские сборные.

Самым титулованным клубом за всё время проведения турнира стал московский «Спартак», выигравший шесть трофеев.

Последний раз турнир проводился в 2016 году, его победителем стала молодёжная сборная России.

Ранее молодёжная сборная России по футболу выиграла у Бразилии в товарищеском матче.