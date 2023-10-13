РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение направить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уведомление о желании оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) лишение статуса соответствия.

«РУСАДА направило в WADA официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления», — приводит слова пресс-службы РУСАДА РИА Новости.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах.