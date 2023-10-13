ESPN: баскетболисту Уильямсу грозит 28 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю
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Спортсмен обстрелял из пистолета автомобиль, в котором находились пять человек, сообщает ESPN.
Отмечается, что в машине находились друзья Уильямса, уезжавшие ночью из его дома после ссоры. На заседании баскетболисту предъявили пять обвинений в нападении с применением оружия.
19-летний Уильямс выступает за команду университета Мемфиса. Он стал первым игроком, который во время обучения в школе подписал контракт с брендом спортивной одежды.
Ранее игрок студенческой лиги по американскому футболу Ронни Колдуэлл погиб в штате Луизиана (США).