ESPN: баскетболисту Уильямсу грозит 28 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю

Американскому баскетболисту Майки Уильямсу грозит до 28 лет лишения свободы за стрельбу по автомобилю.

Спортсмен обстрелял из пистолета автомобиль, в котором находились пять человек, сообщает ESPN.

Отмечается, что в машине находились друзья Уильямса, уезжавшие ночью из его дома после ссоры. На заседании баскетболисту предъявили пять обвинений в нападении с применением оружия.

19-летний Уильямс выступает за команду университета Мемфиса. Он стал первым игроком, который во время обучения в школе подписал контракт с брендом спортивной одежды.

Ранее игрок студенческой лиги по американскому футболу Ронни Колдуэлл погиб в штате Луизиана (США).