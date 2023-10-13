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Чен: включённые в программу Олимпиады-2028 пять новых видов спорта популярны только в США

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Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен прокомментировала утверждение исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) пяти новых видов спорта в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.
Чен: включённые в программу Олимпиады-2028 пять новых видов спорта популярны только в США
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«У меня складывается такое ощущение, что с учётом мировой политической обстановки в мире и приближения Олимпиады 2024 года сейчас происходит целенаправленная накачка общественности для поддержания интереса к олимпийской тематике. Все эти пять видов спорта преимущественно популярны лишь в США и ещё в нескольких странах. Считаю это попытками заинтересовать людей на фоне разрушения самой организации», — сказала Чен RT.

Ранее Чен поделилась мнением о том, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями. 

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