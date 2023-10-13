Чен: включённые в программу Олимпиады-2028 пять новых видов спорта популярны только в США
- Gettyimages.ru
«У меня складывается такое ощущение, что с учётом мировой политической обстановки в мире и приближения Олимпиады 2024 года сейчас происходит целенаправленная накачка общественности для поддержания интереса к олимпийской тематике. Все эти пять видов спорта преимущественно популярны лишь в США и ещё в нескольких странах. Считаю это попытками заинтересовать людей на фоне разрушения самой организации», — сказала Чен RT.
Ранее Чен поделилась мнением о том, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.