Чен: включённые в программу Олимпиады-2028 пять новых видов спорта популярны только в США

Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен прокомментировала утверждение исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) пяти новых видов спорта в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

«У меня складывается такое ощущение, что с учётом мировой политической обстановки в мире и приближения Олимпиады 2024 года сейчас происходит целенаправленная накачка общественности для поддержания интереса к олимпийской тематике. Все эти пять видов спорта преимущественно популярны лишь в США и ещё в нескольких странах. Считаю это попытками заинтересовать людей на фоне разрушения самой организации», — сказала Чен RT.

Ранее Чен поделилась мнением о том, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.