Осипенко покинул расположение сборной России по состоянию здоровья

Защитник «Ростова» Максим Осипенко не примет участия в товарищеском матче сборной России по футболу с командой Кении.

В связи с недавним повреждением икроножной мышцы медицинский и тренерский штаб сборной России решили направить Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча со сборной Кении пройдёт 16 октября в турецкой Анталье.

12 октября команда России одержала победу над сборной Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.

Ранее полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о решении играть в бутсах, где изображены флаги России и его страны.