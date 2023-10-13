Узнать больше

Осипенко покинул расположение сборной России по состоянию здоровья

Короткая ссылка
Защитник «Ростова» Максим Осипенко не примет участия в товарищеском матче сборной России по футболу с командой Кении.
Осипенко покинул расположение сборной России по состоянию здоровья
  • РИА Новости

В связи с недавним повреждением икроножной мышцы медицинский и тренерский штаб сборной России решили направить Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). 

Встреча со сборной Кении пройдёт 16 октября в турецкой Анталье.

12 октября команда России одержала победу над сборной Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0. 

Ранее полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о решении играть в бутсах, где изображены флаги России и его страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить