Осипенко покинул расположение сборной России по состоянию здоровья
- РИА Новости
В связи с недавним повреждением икроножной мышцы медицинский и тренерский штаб сборной России решили направить Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча со сборной Кении пройдёт 16 октября в турецкой Анталье.
12 октября команда России одержала победу над сборной Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.
Ранее полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о решении играть в бутсах, где изображены флаги России и его страны.