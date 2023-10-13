Узнать больше

Бах: вопрос включения бокса в программу Олимпиады-2028 находится пока на паузе

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что после отзыва признания Международной ассоциации бокса (IBA) включение бокса в программу Олимпиады-2028 пока поставлено на паузу.
Бах: вопрос включения бокса в программу Олимпиады-2028 находится пока на паузе
  • Gettyimages.ru

«После отзыва признания IBA у МОК нет международной федерации, которая могла бы организовать олимпийский турнир. МОК на данный момент не признал никакой другой организации. Поэтому включение бокса в программу Олимпиады-2028 пока на паузе», — цитирует Баха РИА Новости.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в Международной ассоциации бокса (IBA). МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня. Великобритания и США создали альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев заявил, что руководство IBA в условиях отстранения будет развивать отношения с дружескими федерациями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить