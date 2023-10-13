Бах: вопрос включения бокса в программу Олимпиады-2028 находится пока на паузе

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что после отзыва признания Международной ассоциации бокса (IBA) включение бокса в программу Олимпиады-2028 пока поставлено на паузу.

«После отзыва признания IBA у МОК нет международной федерации, которая могла бы организовать олимпийский турнир. МОК на данный момент не признал никакой другой организации. Поэтому включение бокса в программу Олимпиады-2028 пока на паузе», — цитирует Баха РИА Новости.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в Международной ассоциации бокса (IBA). МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня. Великобритания и США создали альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев заявил, что руководство IBA в условиях отстранения будет развивать отношения с дружескими федерациями.