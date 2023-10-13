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Источник: Тимошинина стала жертвой мошенников, которые представились ей Дружининым

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Чемпионку Европы и России по прыжкам в воду Светлану Тимошинину обманули, использовав фейкового президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина.
Источник: Тимошинина стала жертвой мошенников, которые представились ей Дружининым
  • РИА Новости

По информации Baza, вечером 27 сентября женщина получила смс от своего начальника, в котором говорилось о том, что в скором времени с ней свяжется куратор Максим Дегтярёв. Мужчина заявил, что Тимошинина стала жертвой мошенников, поэтому ей нужно снять накопления и отправить их на безопасный счёт.

Спортсменка выполнила все требования Дегтярёва, она поехала в банк и обналичила более миллиона рублей. Во время операции был придуман даже секретный пароль — «брелок». Позже Тимошинина передала снятые деньги курьеру, а затем узнала, что это был спектакль и ей не писал Дружинин.

Ранее ВФЛА предупредила о случаях мошенничества от имени руководства организации.

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