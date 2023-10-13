Рыбин: Шестёркин — в числе лучших вратарей НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин отреагировал на 100-ю победу российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также прокомментировал игру его одноклубника — нападающего Артемия Панарина.

«Не скажу, что Шестёркин сейчас наш лучший вратарь в НХЛ, давайте не отменять заслуг тех же Василевского и Бобровского, но скажу так: Игорь сейчас, бесспорно, в числе лучших.

Очень рад за Панарина, который набрал два очка в этой встрече. Он всегда радует нас стабильными результативными действиями в регулярном чемпионате. Хотелось бы, чтобы он сумел перенести такую же эффектную игру и на Кубок Стэнли. Думаю, действия Артемия там пока проседают ввиду высокой цены ошибки и более плотной игры с отработками назад», — заявил Рыбин RT.

Ранее Рыбин заявил, что Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ.