Фигурист Рухин признался, что следит за всеми международными соревнованиями

Российский фигурист Егор Рухин ответил на вопрос, смотрит ли он международные соревнования.

«Да, конечно, все турниры смотрю. И серию «Челленджер» смотрю, слежу, потому что не хочется выпадать из всего этого. Хоть и не выступаешь там, но смотришь, подстёгиваешь себя», — цитирует Рухина «Чемпионат».

9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что ISU не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября. Международный союз оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

Ранее Николай Гуляев сообщил, когда совет ISU рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к международным стартам.