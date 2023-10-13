Малафеев: не стал бы говорить, что Сафонов — самый сильный вратарь сборной

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев оценил игру Матвея Сафонова за национальную команду.

«Матвей очень молод для своей позиции. Он по-прежнему набирается опыта. Не стал бы говорить, что он самый сильный в сборной. Ему нужно быть более стабильным и меньше допускать ошибок», — цитирует Малафеева «СЭ».

Накануне сборная России одержала победу над командой Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0.

Сафонов в сезоне-2023/24 в 11 матчах за «Краснодар» в чемпионате России пропустил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Сафонов пожаловался на вратаря сборной Камеруна Онана.