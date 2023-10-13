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Малафеев: не стал бы говорить, что Сафонов — самый сильный вратарь сборной

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Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев оценил игру Матвея Сафонова за национальную команду.
Малафеев: не стал бы говорить, что Сафонов — самый сильный вратарь сборной
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Матвей очень молод для своей позиции. Он по-прежнему набирается опыта. Не стал бы говорить, что он самый сильный в сборной. Ему нужно быть более стабильным и меньше допускать ошибок», — цитирует Малафеева «СЭ».

Накануне сборная России одержала победу над командой Камеруна. Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина завершилась со счётом 1:0. 

Сафонов в сезоне-2023/24 в 11 матчах за «Краснодар» в чемпионате России пропустил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Сафонов пожаловался на вратаря сборной Камеруна Онана.

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