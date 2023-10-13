Мостовому не понравился матч сборных России и Камеруна

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал товарищеский матч между сборной России и командой Камеруна.

«Ни рыба ни мясо. Обе команды показали посредственный матч, не было борьбы, остроты. Сегодня сборная России больше сыграла для галочки. Камерун тоже не приехал побеждать», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина с командой Камеруна завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

Ранее бывший футболист Александр Бубнов назвал игру с Камеруном лучшей для сборной России с момента отстранения.