Бубнов назвал игру с Камеруном лучшей для сборной России с момента отстранения
«Это был самый сильный соперник нашей сборной с момента отстранения и лучшая игра за тот же период. Качество было высоким — так ровно оба тайма команда ни в одном из предшествующих матчей не проводила. В обороне даже лучше получилось», — цитирует Бубнова Sportbox.
Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина с командой Камеруна завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.
После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда хочет провести матчи с бразильцами.