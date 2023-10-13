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Бубнов назвал игру с Камеруном лучшей для сборной России с момента отстранения

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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче сборных России и Камеруна.

«Это был самый сильный соперник нашей сборной с момента отстранения и лучшая игра за тот же период. Качество было высоким — так ровно оба тайма команда ни в одном из предшествующих матчей не проводила. В обороне даже лучше получилось», — цитирует Бубнова Sportbox.

Игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина с командой Камеруна завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Чалов отличился на 39-й минуте, отправив мяч головой в ворота соперника после розыгрыша углового удара.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что национальная команда хочет провести матчи с бразильцами.

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