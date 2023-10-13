Монсон назвал отстранение Халмурзаева нарушением свободы слова

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон отреагировал на отстранение олимпийского чемпиона 2016 года по дзюдо Хасана Халмурзаева.

«Политика не имеет никакого отношения к спорту. Это было ужасное решение. Как спортивная организация может отстранить участника на основании его политических убеждений? Это нарушение свободы слова, которая есть у нас в России», — цитирует Монсона РИА Новости.

11 октября руководство Международной федерации дзюдо (IJF) приняло решение наложить дисциплинарные санкции на Халмурзаева из-за политической акции. Российский спортсмен «нарушил внутренние правила и положения федерации, которые не позволяют публиковать какие-либо религиозные или политические взгляды».

Халмурзаев в социальных сетях разместил фотографию флага Палестины и видео с обстрелами Израилем территории сектора Газа.

Ранее Монсон сообщил, когда состоится поединок по правилам смешанных единоборств с его соотечественником Олегом Тактаровым.