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Монсон назвал отстранение Халмурзаева нарушением свободы слова

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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон отреагировал на отстранение олимпийского чемпиона 2016 года по дзюдо Хасана Халмурзаева.

«Политика не имеет никакого отношения к спорту. Это было ужасное решение. Как спортивная организация может отстранить участника на основании его политических убеждений? Это нарушение свободы слова, которая есть у нас в России», — цитирует Монсона РИА Новости. 

11 октября руководство Международной федерации дзюдо (IJF) приняло решение наложить дисциплинарные санкции на Халмурзаева из-за политической акции. Российский спортсмен «нарушил внутренние правила и положения федерации, которые не позволяют публиковать какие-либо религиозные или политические взгляды».

Халмурзаев в социальных сетях разместил фотографию флага Палестины и видео с обстрелами Израилем территории сектора Газа.

Ранее Монсон сообщил, когда состоится поединок по правилам смешанных единоборств с его соотечественником Олегом Тактаровым.

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