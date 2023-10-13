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Team Spirit одержала победу в своём первом матче на TI12 по Dota 2

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Российский коллектив Team Spirit одержал победу над соотечественниками 9Pandas в первом матче группового этапа The International 12 по Dota 2.

Встреча команд из группы А завершилась со счётом 2:0.

За Team Spirit выступают россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов и украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков.

В составе 9Pandas играют Роман RAMZES666 Кушнарёв, Глеб kiyotaka Зырянов, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Antares Кертман и Алексей Solo Березин.

В группе B российская команда BB Team одержала победу над южноамериканским коллективом Thunder Awaken (2:0).

Групповые этапы пройдут с 12 по 15 октября. 

Ранее сообщалось, что российский игрок в Dota 2 Даниял yamich Лазебный может покинуть состав Team Secret.

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