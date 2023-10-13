Team Spirit одержала победу в своём первом матче на TI12 по Dota 2
Встреча команд из группы А завершилась со счётом 2:0.
За Team Spirit выступают россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов и украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков.
В составе 9Pandas играют Роман RAMZES666 Кушнарёв, Глеб kiyotaka Зырянов, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Antares Кертман и Алексей Solo Березин.
В группе B российская команда BB Team одержала победу над южноамериканским коллективом Thunder Awaken (2:0).
Групповые этапы пройдут с 12 по 15 октября.
Ранее сообщалось, что российский игрок в Dota 2 Даниял yamich Лазебный может покинуть состав Team Secret.