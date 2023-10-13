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Глава РФС сообщил, что у юношеской сборной России остались шансы на Евро

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что у юношеской сборной России остаётся теоретическая возможность сыграть на чемпионате Европы 2024 года.

«На данный момент техническое решение не было найдено, этот вопрос не рассматривался. Теоретическая возможность участия в юношеском Евро у наших команд ещё есть», — цитирует Дюкова РИА Новости. 

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил российские сборные до 17 лет к участию в соревнованиях. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

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