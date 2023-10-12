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Черчесов — о словах Карпина уезжать в Европу: я не сторонник резких заявлений

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов считает, что российские футболисты должны принимать только стоящие предложения от европейских клубов с гарантией игровой практики.
Черчесов — о словах Карпина уезжать в Европу: я не сторонник резких заявлений
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Я не сторонник таких резких заявлений. Но уезжать надо туда, где ты будешь прогрессировать, и это может тебе дать толчок. Не всегда и не каждому это удаётся», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Экс-тренер сборной России напомнил, что также успел поиграть в Европе.

«И мы в своё время уезжали, но это не было с чувством «лишь бы уехать». Я лично уехал в Бундеслигу, а не какую-то деревенскую лигу. Ситуации бывают разные», — добавил экс-голкипер «Спартака».

Главный тренер сборной и «Ростова» Валерий Карпин посоветовал российским футболистам принимать любые предложения по работе от клубов из Европы.

Черчесов выступал за «Динамо» из Дрездена и австрийский «Тироль».

Ранее Черчесов заявил, что не встречался с руководством «Спартака».

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