Узнать больше

Черчесов заявил, что не встречался с руководством «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не общался с руководством «Спартака».
Черчесов заявил, что не встречался с руководством «Спартака»
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

«Ни с кем из «Спартака» не встречался. Это только разговоры. Тренер, в моём понимании, не зависит от одного матча. Тем более я сам это пережил и знаю, как это неприятно», — цитирует Черчесова РИА Новости. 

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Красно-белые по итогам десяти туров с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе к Черчесову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить