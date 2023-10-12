Черчесов заявил, что не встречался с руководством «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не общался с руководством «Спартака».

«Ни с кем из «Спартака» не встречался. Это только разговоры. Тренер, в моём понимании, не зависит от одного матча. Тем более я сам это пережил и знаю, как это неприятно», — цитирует Черчесова РИА Новости.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Красно-белые по итогам десяти туров с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе к Черчесову.