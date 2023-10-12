Тарасова — об отстранении ОКР: игнорировать Олимпиаду не нужно
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Это большая неожиданность. Кто бы мог представить и подумать об этом… Но должны были думать люди, которые там работают Игнорировать Олимпиаду не нужно! Не знаю, во что теперь верить, буду наблюдать со стороны», — цитирует Тарасову Sport24.
Международный олимпийский комитет отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.
Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что МОК слишком часто меняет своё мнение по поводу допуска России.