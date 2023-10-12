Титов — о приостановке членства ОКР: у МОК семь пятниц на неделе
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«У них семь пятниц на неделе, это всё надоело. Пусть хоть в каком-то виде состоится допуск, тогда уже можно будет что-то говорить», — цитирует Титова «Матч ТВ».
По его словам, сначала МОК делает шаг вперёд, а потом два назад.
«Комментировать это не хочется, мы будем придерживаться позиции нашего президента и должностных спикеров», — добавил Титов.
МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищëв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен в суде оспорить решение МОК об отстранении.