Титов — о приостановке членства ОКР: у МОК семь пятниц на неделе

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) слишком часто меняет своё мнение по поводу допуска России.

«У них семь пятниц на неделе, это всё надоело. Пусть хоть в каком-то виде состоится допуск, тогда уже можно будет что-то говорить», — цитирует Титова «Матч ТВ».

По его словам, сначала МОК делает шаг вперёд, а потом два назад.

«Комментировать это не хочется, мы будем придерживаться позиции нашего президента и должностных спикеров», — добавил Титов.

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищëв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен в суде оспорить решение МОК об отстранении.