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Титов — о приостановке членства ОКР: у МОК семь пятниц на неделе

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) слишком часто меняет своё мнение по поводу допуска России.
Титов — о приостановке членства ОКР: у МОК семь пятниц на неделе
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«У них семь пятниц на неделе, это всё надоело. Пусть хоть в каком-то виде состоится допуск, тогда уже можно будет что-то говорить», — цитирует Титова «Матч ТВ».

По его словам, сначала МОК делает шаг вперёд, а потом два назад.

«Комментировать это не хочется, мы будем придерживаться позиции нашего президента и должностных спикеров», — добавил Титов.

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищëв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен в суде оспорить решение МОК об отстранении.

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