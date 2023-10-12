Пятницкий считает, что «Спартак» с Абаскалем не выиграет РПЛ
- РИА Новости
«Для «Спартака» не очень хорошо, что Абаскалю выдают кредит доверия. Если он останется до зимы, то вряд ли команда сможет рассчитывать на чемпионство. Это несерьёзно. Очки будут теряться», — цитирует Пятницкого «Чемпионат».
«Спартак» с 17 очками по итогам 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27).
Испанец Гильермо Абаскаль летом 2022 года был назначен главным тренером «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли. В первом его сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.
Ранее в «Спартаке» заявили, что не вели переговоров со Станиславом Черчесовым.