Пятницкий считает, что «Спартак» с Абаскалем не выиграет РПЛ

Пятикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Пятницкий заявил, что красно-белые с главным тренером Гильермо Абаскалем не добьются никаких успехов.

«Для «Спартака» не очень хорошо, что Абаскалю выдают кредит доверия. Если он останется до зимы, то вряд ли команда сможет рассчитывать на чемпионство. Это несерьёзно. Очки будут теряться», — цитирует Пятницкого «Чемпионат».

«Спартак» с 17 очками по итогам 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27).

Испанец Гильермо Абаскаль летом 2022 года был назначен главным тренером «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли. В первом его сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не вели переговоров со Станиславом Черчесовым.