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Бородавко: Большунов тренируется на сборах по индивидуальному плану

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов продолжает восстанавливаться после различных повреждений на учебно-тренировочных сборах в Белоруссии.
Бородавко: Большунов тренируется на сборах по индивидуальному плану
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Он тренируется по мере своих возможностей, поскольку у него идут восстановительные мероприятия после травм, которые сильно его лимитировали. У него свой план, отдельная нагрузка», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

По словам тренера, у некоторых спортсменов есть простуда.

«Но это дело рабочее — все тренируются, все в порядке. Здесь с нами биатлонисты сборной Белоруссии, но совместных тренировок мы с ними не делали», — добавил Бородавко.

В коллекции 26-летнего Большунова, помимо трёх золотых медалей Олимпиады, есть победа на чемпионате мира, два золота Кубка мира и две победы в лыжной многодневной гонке «Тур де Ски».

Сбор в Раубичах группы Бородавко продлится до 19 октября.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал оптимальным календарь предстоящих лыжных соревнований на сезон-2023/24.

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