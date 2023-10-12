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Касаткина обыграла Бай и вышла в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу

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Россиянка Дарья Касаткина оформила выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чжэнчжоу (Китай).
Касаткина обыграла Бай и вышла в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу
  • globallookpress.com
  • © Luo Yuan/XinHua

26-летняя теннисистка из России в матче второго круга нанесла поражение хозяйке кортов Чжосюань Бай в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Следующей соперницей Касаткиной станет Онс Жабер из Туниса.

Призовой фонд турнира составляет $780 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче второго круга турнира WTA в Гонконге.

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