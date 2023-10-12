Касаткина обыграла Бай и вышла в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу
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26-летняя теннисистка из России в матче второго круга нанесла поражение хозяйке кортов Чжосюань Бай в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.
Следующей соперницей Касаткиной станет Онс Жабер из Туниса.
Призовой фонд турнира составляет $780 тыс.
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче второго круга турнира WTA в Гонконге.