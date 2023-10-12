Le Parisien: Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект ПСЖ
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35-летний дагестанец может стать номинальным главой ММА-проекта, сообщает Le Parisien.
Издание утверждает, что реализация поручена олимпийскому чемпиону по дзюдо французу Джамелю Бурасе.
ПСЖ в своей структуре, помимо футбольных клубов, уже имеет команды по гандболу и дзюдо.
Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.
Ранее Нурмагомедов сделал публикацию в соцсетях в поддержку Палестины.