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Le Parisien: Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект ПСЖ

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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи из Катара обсудил с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым идею создания команды ПСЖ по смешанным единоборствам.
Le Parisien: Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

35-летний дагестанец может стать номинальным главой ММА-проекта, сообщает Le Parisien.

Издание утверждает, что реализация поручена олимпийскому чемпиону по дзюдо французу Джамелю Бурасе.

ПСЖ в своей структуре, помимо футбольных клубов, уже имеет команды по гандболу и дзюдо.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Ранее Нурмагомедов сделал публикацию в соцсетях в поддержку Палестины.

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