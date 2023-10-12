Le Parisien: Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект ПСЖ

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи из Катара обсудил с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым идею создания команды ПСЖ по смешанным единоборствам.

Gettyimages.ru

© Carmen Mandato