Поддержавшего Россию шведского чиновника хотят лишить должности в УЕФА
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«Добиться этого не очень-то просто, мы уже предпринимали попытки», — цитирует Шестранда Expressen.
УЕФА 26 сентября допустил юниорские сборные России (игроки не старше 17 лет) к международным соревнованиям. Позже стало известно, что Нильссон был среди тех, кто поддержал идею частичного снятия санкций. Из-за разгоревшегося скандала в Швеции чиновник подал в отставку с поста президента SvFF.
Теперь УЕФА может его уволить с должности вице-президента организации до окончания мандата в случае если SvFF этого потребует. Отправлялся ли запрос с соответствующей просьбой — не уточняется.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Нильссон проявил абсолютный непрофессионализм в вопросе о допуске российских юниорских сборных.