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Поддержавшего Россию шведского чиновника хотят лишить должности в УЕФА

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Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Хокан Шестранд сообщил о желании лишить своего соотечественника Карла-Эрика Нильссона поста первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за симпатии к России.
Поддержавшего Россию шведского чиновника хотят лишить должности в УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © David Lidstrom

«Добиться этого не очень-то просто, мы уже предпринимали попытки», — цитирует Шестранда Expressen.

УЕФА 26 сентября допустил юниорские сборные России (игроки не старше 17 лет) к международным соревнованиям. Позже стало известно, что Нильссон был среди тех, кто поддержал идею частичного снятия санкций. Из-за разгоревшегося скандала в Швеции чиновник подал в отставку с поста президента SvFF.

Теперь УЕФА может его уволить с должности вице-президента организации до окончания мандата в случае если SvFF этого потребует. Отправлялся ли запрос с соответствующей просьбой — не уточняется.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Нильссон проявил абсолютный непрофессионализм в вопросе о допуске российских юниорских сборных.

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