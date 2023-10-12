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Российский тхэквондист Ларин выиграл этап Гран-при в Тайюане

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Россиянин Владислав Ларин стал победителем этапа Гран-при по тхэквондо в Тайюане (Китай).
Российский тхэквондист Ларин выиграл этап Гран-при в Тайюане
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

В финале весовой категории свыше 80 кг 28-летний российский тхэквондист одержал победу над Никитой Рафаловичем из Узбекистана.

Россиянка Татьяна Минина стала третьей в весовой категории до 57 кг.

Всего в соревнованиях, которые являются квалификационными на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, приняли участие семь тхэквондистов из России.

Ранее сообщалось, что Федерация тхэквондо России перешла в Азию.

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