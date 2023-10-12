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РФС и «Спартак» поздравили Симоняна с 97-летием

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Российский футбольный союз (РФС) и московский «Спартак» поздравили легендарного советского футболиста Никиту Симоняна с днём рождения.
РФС и «Спартак» поздравили Симоняна с 97-летием
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«Сегодня день рождения празднует олимпийский чемпион, лучший бомбардир в истории «Спартака», многократный чемпион и обладатель Кубка страны, живая легенда футбола — Никита Павлович Симонян. От всей души поздравляем Никиту Павловича! Желаем крепчайшего здоровья, счастья и исполнения всех желаний!» — говорится в Telegram-канале РФС.

В «Спартаке» пожелали легенде клуба крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Прославленный спартаковец, легенда, кумир красно‑белых болельщиков и великий человек! Поздравляем Никиту Павловича с днём рождения!»  — заявили в пресс-службе красно-белых.

12 октября Симоняну исполнилось 97 лет. Он с 160 голами является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» и становился четырёхкратным чемпионом СССР, а также олимпийским чемпионом 1956 года.

Ранее Симонян выразил мнение, что РФС не нужно переходить в Азию.

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