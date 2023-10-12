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Российские спортсмены примут участие в Играх БРИКС в ЮАР

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34 спортсмена из России примут участие в Играх БРИКС в ЮАР.
Российские спортсмены примут участие в Играх БРИКС в ЮАР
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Как сообщила пресс-служба Министерства спорта России, в соревнованиях, которые пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане, также будут участвовать сборные Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Общее количество участников Игр БРИКС составит около 450 спортсменов.

На предстоящих соревнованиях будут разыграны медали в шести видах спорта: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина — пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины — настольный теннис и теннис на колясках).

В состав российской сборной вошли серебряный призёр Всероссийской спартакиады в соревнованиях по плаванию Анастасия Дуплинская, чемпион России по плаванию Алексей Ткачёв, а также чемпионка Европы по плаванию Евгения Чикунова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС в 2024 году.

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