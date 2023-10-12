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Самсонова проиграла Зигемунд и не смогла выйти в ¼ финала турнира в Чжэнчжоу

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Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чжэнчжоу (Китай).
Самсонова проиграла Зигемунд и не смогла выйти в ¼ финала турнира в Чжэнчжоу
  • Gettyimages.ru
  • © Emmanuel Wong

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 1:6.

В прошедшей игре 24-летняя россиянка шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Таким образом, 113-я ракетка мира прошла в следующий раунд, где сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вера Звонарёва проиграла украинке Ангелине Калининой во втором круге турнира WTA в Чжэнчжоу.

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