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Бывший вратарь сборной России Рыжиков вошёл в тренерский штаб «Химок»

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Бывший вратарь казанского «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков пополнил тренерский штаб «Химок».
Бывший вратарь сборной России Рыжиков вошёл в тренерский штаб «Химок»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщается в Telegram-канале подмосковного клуба, 43-летний россиянин стал помощником главного тренера команды Андрея Талалаева.

Напомним, что бывший вратарь работал с Талалаевым в грозненском «Ахмате».

После 13 туров Первой лиги красно-чёрные с 21 очком занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли московскую медийную команду 2DROTS и вышли в 1/16 финала Кубка России.

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