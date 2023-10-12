Бывший вратарь сборной России Рыжиков вошёл в тренерский штаб «Химок»

Бывший вратарь казанского «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков пополнил тренерский штаб «Химок».

Как сообщается в Telegram-канале подмосковного клуба, 43-летний россиянин стал помощником главного тренера команды Андрея Талалаева.

Напомним, что бывший вратарь работал с Талалаевым в грозненском «Ахмате».

После 13 туров Первой лиги красно-чёрные с 21 очком занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли московскую медийную команду 2DROTS и вышли в 1/16 финала Кубка России.