Бывший вратарь сборной России Рыжиков вошёл в тренерский штаб «Химок»
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Как сообщается в Telegram-канале подмосковного клуба, 43-летний россиянин стал помощником главного тренера команды Андрея Талалаева.
Напомним, что бывший вратарь работал с Талалаевым в грозненском «Ахмате».
После 13 туров Первой лиги красно-чёрные с 21 очком занимают четвёртое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли московскую медийную команду 2DROTS и вышли в 1/16 финала Кубка России.