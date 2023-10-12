Нагорных заявил, что Дзюба увеличивает интерес к футболу в России

Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Дзюба в определённом смысле уникальный человек. Не только как игрок. Не зря Артём получил звание самого медийного футболиста РПЛ. Наверно, в отдельных ситуациях определённые люди предъявляют к нему претензии. Но в целом он только увеличивает интерес к футболу в России», — приводят слова Нагорных «Известия».

В нынешнем сезоне 35-летний россиянин забил три мяча и отдал три результативные передачи в 12 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Дзюба опроверг информацию о конфликте с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым.