Узнать больше

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре

Короткая ссылка
Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имена претендентов на звание лучшего тренера в сентябре.
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре
  • РИА Новости

Как сообщается в Telegram-канале РПЛ, на звание лучшего тренера претендуют Владимир Ивич из «Краснодара», Игорь Осинькин из самарских «Крыльев Советов», Михаил Галактионов из московского «Локомотива», Сергей Юран из «Пари Нижнего Новгорода» и Давид Деограсия из «Оренбурга».

После 11 туров РПЛ «Краснодар» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу. «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают второе место. «Локомотив» располагается на четвёртой строчке, набрав 19 очков. «Пари НН» идёт на седьмой позиции (17 очков), «Оренбург» — на 12-й (11 очков).

Ранее в столичном «Спартаке» заявили о большом кредите доверия к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить