РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имена претендентов на звание лучшего тренера в сентябре.

Как сообщается в Telegram-канале РПЛ, на звание лучшего тренера претендуют Владимир Ивич из «Краснодара», Игорь Осинькин из самарских «Крыльев Советов», Михаил Галактионов из московского «Локомотива», Сергей Юран из «Пари Нижнего Новгорода» и Давид Деограсия из «Оренбурга».

После 11 туров РПЛ «Краснодар» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу. «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают второе место. «Локомотив» располагается на четвёртой строчке, набрав 19 очков. «Пари НН» идёт на седьмой позиции (17 очков), «Оренбург» — на 12-й (11 очков).

Ранее в столичном «Спартаке» заявили о большом кредите доверия к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.