Кормильцев считает, что в «Спартаке» Абаскаля «что-то зашаталось»

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не справляется со своей работой.

«Абаскаль собрал в «Спартаке» слишком много футболистов и не может ими управлять. Не такой уж он опытный специалист, а на него взвалили такое количество игроков. И, по-моему, что-то там зашаталось», — цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

По его мнению, у красно-белых «какие-то проблемы внутри команды».

«То, что «Спартак» в яме, — это понятно. Там какие-то подводные течения уже в который раз. Да и по поведению Абаскаля всё видно. Как-то не очень солидно для «Спартака» так себя вести главному тренеру», — добавил Кормильцев.

«Спартак» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27).

Испанец Гильермо Абаскаль летом 2022 года был назначен главным тренером «Спартака» после отставки итальянца Паоло Ваноли. В первом его сезоне красно-белые заняли третье место в РПЛ.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не вели переговоров со Станиславом Черчесовым.