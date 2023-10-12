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Жамнов: тайм-аут в третьем периоде помог «Спартаку» обыграть ЦСКА в КХЛ

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, как красно-белые выбрались из сложной ситуации в московском дерби с ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«ЦСКА может прибавить в любой момент. Не зря они пять лет подряд играют в финалах, они знают, как действовать в таких ситуациях. Возможно, нам немного не хватило опыта, но мы взяли тайм-аут, чтобы немного успокоить ребят. Это сработало», — цитирует Жамнова Sport24.

Он подчеркнул, что его подопечные после каждой игры набираются опыта.

«Но мастерство особенно приобретается в матчах против топовых, сильных соперников», — добавил Жамнов.

Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 5:3 в пользу красно-белых.  Команда Жамнова после двух периодов имела преимущество в три шайбы.

«Спартак» (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (17) располагается на седьмой позиции.

Ранее нападающий «Спартака» Никита Сусуев заявил, что ему было приятно обыграть ЦСКА.

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