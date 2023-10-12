Жамнов: тайм-аут в третьем периоде помог «Спартаку» обыграть ЦСКА в КХЛ
«ЦСКА может прибавить в любой момент. Не зря они пять лет подряд играют в финалах, они знают, как действовать в таких ситуациях. Возможно, нам немного не хватило опыта, но мы взяли тайм-аут, чтобы немного успокоить ребят. Это сработало», — цитирует Жамнова Sport24.
Он подчеркнул, что его подопечные после каждой игры набираются опыта.
«Но мастерство особенно приобретается в матчах против топовых, сильных соперников», — добавил Жамнов.
Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 5:3 в пользу красно-белых. Команда Жамнова после двух периодов имела преимущество в три шайбы.
«Спартак» (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (17) располагается на седьмой позиции.
Ранее нападающий «Спартака» Никита Сусуев заявил, что ему было приятно обыграть ЦСКА.