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18-летний форвард ХК «Спартак» Сусуев считает матчи с ЦСКА очень принципиальными

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Нападающий «Спартака» Никита Сусуев заявил, что ему было приятно обыграть в московском дерби в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.

«Для меня, открою секрет, матчи с ЦСКА очень принципиальные. Всегда хочется забить этому сопернику, набрать очки и, в первую очередь, победить. Я очень рад этому и главное, что нам удалось победить», — цитирует Сусуева ТАСС.

Игра на арене «Мегаспорт» завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Алексея Жамнова. Сусуев отметился голевой передачей. 18-летний игрок является воспитанником армейского клуба.

«Спартак» (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (17) располагается на седьмой позиции.

Ранее нападающий «Спартака» Николай Голдобин заявил, что московской команде прежде всего следует наладить игру в обороне.

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