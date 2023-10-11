Усман заменит Косту в поединке с Чимаевым

Боец смешанных единоборств чеченского происхождения средней весовой категории Хамзат Чимаев получил нового соперника по поединку в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

Нигериец Камару Усман заменит бразильца Пауло Косту, который за несколько недель до боя перенес операцию, на турнире UFC 294, сообщил глава промоушена Дана Уайт.

На счету 29-летнего Чимаева 12 побед (пять нокаутом, одно решением, шесть сабмишном) и ноль поражений. В активе 36-летнего Усмана 20 побед (девять нокаутом, десять решением, одна сабмишном) и три поражения.

Турнир пройдет 21 октября.

Ранее сообщалось, что Чимаев обратился к американцу Шону Стрикленду.