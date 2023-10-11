Усман заменит Косту в поединке с Чимаевым
Нигериец Камару Усман заменит бразильца Пауло Косту, который за несколько недель до боя перенес операцию, на турнире UFC 294, сообщил глава промоушена Дана Уайт.
На счету 29-летнего Чимаева 12 побед (пять нокаутом, одно решением, шесть сабмишном) и ноль поражений. В активе 36-летнего Усмана 20 побед (девять нокаутом, десять решением, одна сабмишном) и три поражения.
Турнир пройдет 21 октября.
Ранее сообщалось, что Чимаев обратился к американцу Шону Стрикленду.