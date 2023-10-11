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Нурмагомедов заявил, что Махачев может подраться и с Кинг-Конгом 

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов уверен, что Исламу Махачеву без разницы, против кого выходить в титульном поединке.

«Если кто-то готов выступить с ним в рамках лёгкого веса и UFC скажет, что этот парень — претендент, то нет проблем. Не важно, с кем биться. Если Кинг-Конг уложится в лимит лёгкого веса, окей, дайте его нам», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Чарльз Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Александер Волкановски заменил бразильца.

Бой должен состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Махачев поблагодарил Волкановски за согласие заменить Оливейру на турнире UFC 294.

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