Нурмагомедов заявил, что Махачев может подраться и с Кинг-Конгом
«Если кто-то готов выступить с ним в рамках лёгкого веса и UFC скажет, что этот парень — претендент, то нет проблем. Не важно, с кем биться. Если Кинг-Конг уложится в лимит лёгкого веса, окей, дайте его нам», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Чарльз Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Александер Волкановски заменил бразильца.
Бой должен состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее Махачев поблагодарил Волкановски за согласие заменить Оливейру на турнире UFC 294.