Алексей Миранчук считает, что в РПЛ упал уровень мастерства

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заявил, что команды Российской премьер-лиги (РПЛ) регрессируют.

«Как вам уровень РПЛ? Как по мне, упал уровень мастерства в чемпионате. Но мой брат как был хорош, так и остался», — цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

По итогам 11 туров в РПЛ лидируют «Краснодар» (27 очков) и самарские «Крылья Советов» (21). Действующий чемпион, петербургский «Зенит», с 20 баллами занимает третье место. Следом располагаются московский «Локомотив» (19) и нижегородский «Пари НН» (17).

Ранее полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев заявил, что РПЛ остановилась в развитии.