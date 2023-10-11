Глушаков назвал печальным решение УЕФА отменить допуск сборных России
«Очень печально, что это случилось. Не только дети, но и взрослые хотят играть на международных турнирах, так как это даёт развитие всем игрокам, без соревнований сложно развиваться», — цитирует Глушакова ТАСС.
Вместе с тем он выразил уверенность, что придут времена, когда все российские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях.
26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет к участию в соревнованиях. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.
10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.
Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин заявил, что руководство УЕФА не сможет в ближайшее время решить вопрос о допуске российских сборных и клубов.