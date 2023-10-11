Глушаков назвал печальным решение УЕФА отменить допуск сборных России

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков признался, что был сильно расстроен решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск сборных команд России среди игроков не старше 17 лет.

«Очень печально, что это случилось. Не только дети, но и взрослые хотят играть на международных турнирах, так как это даёт развитие всем игрокам, без соревнований сложно развиваться», — цитирует Глушакова ТАСС.

Вместе с тем он выразил уверенность, что придут времена, когда все российские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет к участию в соревнованиях. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин заявил, что руководство УЕФА не сможет в ближайшее время решить вопрос о допуске российских сборных и клубов.