Кафанов: Сафонов держит планку первого номера сборной России по футболу

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов считает, что Матвей Сафонов заслуживает быть основным голкипером национальной команды.

«Он держит в этом году подобную планку. Сейчас Матвей номер один. Не так просто держать этот уровень, ты ориентир для остальных вратарей. Он отыграл отрезок от сборов до сборов хорошо, поэтому всё идёт по плану», — цитирует Кафанова пресс-служба сборной России.

Сафонов в сезоне-2023/24 в 11 матчах за «Краснодар» в чемпионате России пропустил пять мячей.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 19:00 мск.

Ранее Сафонов заявил, что хочется выступать всегда с гимном и флагом.