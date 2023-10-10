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Гафин: Тюкавину для улучшения игры не обязательно уезжать в Европу

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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин считает, что нападающему Константину Тюкавину пока ещё рано уезжать играть в Европу.

«Что Константин должен сделать, чтобы повысить уровень своего прогресса? Выиграть чемпионство со своим родным клубом. У Тюкавина, конечно же, есть прогресс. Ему всего 21 год, а он уже сыграл 100 матчей в лиге, поэтому он в ней прогрессирует», — приводит слова Гафина Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провёл 14 матчей, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. В последний раз 21-летний форвард забивал 6 августа в матче против петербургского «Зенита», в той игре футболист сделал дубль.

Ранее сообщалось, что Мостовой получил травму в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

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