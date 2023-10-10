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УЕФА подтвердил отмену решения по допуску юношеских сборных России

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердили отмену решения о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.
УЕФА подтвердил отмену решения по допуску юношеских сборных России
  • Gettyimages.ru

«Вопрос был снят с повестки дня исполкома, потому что не удалось найти технического решения, позволяющего российским сборным выступать в соревнованиях», — заявили в УЕФА РИА Новости.

Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.

Ранее исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

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