Монсон заявил, что в конце ноября проведёт второй бой с Тактаровым

Российский боец Джефф Монсон сообщил, когда состоится поединок по правилам смешанных единоборств с его соотечественником Олегом Тактаровым.

«Мой следующий бой пройдёт в конце ноября против Олега Тактарова. Это по информации на данный момент», — цитирует Монсона «Матч ТВ».

Бой Монсона и Тактарова по правилам бокса в августе завершился вничью. После него было принято решение провести ещё одну схватку.

На счету 52-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений. В активе 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений в поединках по ММА.

Ранее Монсон выразил надежду на то, что МОК снимет запрет на использование российского флага, как это сделала UFC.