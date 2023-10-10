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Монсон заявил, что в конце ноября проведёт второй бой с Тактаровым

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Российский боец Джефф Монсон сообщил, когда состоится поединок по правилам смешанных единоборств с его соотечественником Олегом Тактаровым.
Монсон заявил, что в конце ноября проведёт второй бой с Тактаровым
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«Мой следующий бой пройдёт в конце ноября против Олега Тактарова. Это по информации на данный момент», — цитирует Монсона «Матч ТВ».

Бой Монсона и Тактарова по правилам бокса в августе завершился вничью. После него было принято решение провести ещё одну схватку.

На счету 52-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений. В активе 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений в поединках по ММА.

Ранее Монсон выразил надежду на то, что МОК снимет запрет на использование российского флага, как это сделала UFC.

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